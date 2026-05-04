Luigi De Piero (Fola)

di anni 78
Ne danno il triste annuncio la moglie Graziella,
il figlio Ismaele con Marika e l’amatissima nipotina Gioia,
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti, il pronipote Matteo
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 6 maggio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
il caro Luigi giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 5 c.m.
alle ore 19.15, in chiesa.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia del defunto
sentitamente ringrazia.
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