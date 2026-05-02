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“A passeggio con Svevo in cartolina”, inaugurata mostra a Trieste

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Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

TRIESTE – Una vera e propria passeggiata nei luoghi sveviani, la mostra “A passeggio con Svevo in cartolina”, un originale percorso espositivo dedicato a Italo Svevo, tratto dall’opera di Cosimo Cosenza: “Trieste cent’anni fa al tempo di Italo Svevo, in 50 cartoline e cronache cittadine” inaugurata giovedì 30 aprile al Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa.

L’esposizione propone un viaggio affascinante nella Trieste di fine Ottocento, inizio Novecento, scandito dalle date di spedizione delle cartoline, accanto agli anni di pubblicazione delle principali opere di Italo Svevo.

Vedute urbane, piazze, caffè, scorci del porto e ancora, monumenti, mare e luoghi della memoria letteraria, dialogano con la figura dello scrittore, di cui, ricordiamo, Poste Italiane conserva ancora la firma autografa su libretto postale, e offre al visitatore uno sguardo inedito sulla città che ne ispirò profondamente l’opera.

La mostra intende valorizzare cartoline e francobolli come documenti storici, e al tempo stesso consacrarli quali strumenti narrativi capaci di restituire atmosfere, trasformazioni urbane e frammenti di vita quotidiana. Sarà una bella occasione per passeggiare nella Trieste di Svevo, viaggiando in cartolina, incontrando i principali protagonisti dei tre romanzi.

Oltre all’accostamento con i passi dei romanzi, ogni cartolina è corredata da una didascalia toponomastica come descritta nel libro da cui è tratta, le immagini riportano fedelmente anche le cronache più significative riprodotte da “Il Piccolo” in quegli anni.

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