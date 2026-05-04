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Volo Venezia-New York atterra e colpisce un camion

Nord Est
Aggiornato:
Alessandro Rinaldini
By Alessandro Rinaldini

VENEZIA – Un Boeing 767 della United Airlines proveniente da Venezia, in atterraggio a Newark, domenica 3 maggio, poco dopo le 15.30 ora di New York, ha sorvolato la autostrada New Jersey Turnpike a poche centinaia di metri dalla soglia della pista 29 e con il carrello ha colpito un palo della luce e un camion in transito sull’autostrada. Il palo abbattuto ha poi colpito anche una Jeep.

L’autista del mezzo effettuava consegne a un deposito dell’aeroporto di Newark. Il carrello gli ha sfondato l’abitacolo causandogli solo lievi ferite. È riuscito ad accostare autonomamente ed è stato dimesso in giornata.

A bordo del volo UA169: 221 passeggeri e 10 membri di equipaggio. Nessun ferito tra loro. L’aereo ha toccato terra normalmente e ha rullato al gate.

Il dettaglio più inquietante: secondo le registrazioni delle comunicazioni con il controllo del traffico aereo catturate da LiveATC, né i piloti né i controllori sembravano consapevoli dell’impatto al momento dell’atterraggio. L’aereo ha ricevuto istruzioni di taxi normali mentre altri velivoli continuavano ad atterrare sulla stessa pista. Solo circa mezz’ora dopo, un veicolo segnalava ai controllori «un foro nel fianco dell’aereo».

L’NTSB ha inviato un investigatore a Newark e analizzerà il registratore vocale di cabina e il flight data recorder. L’equipaggio è stato rimosso dal servizio come da procedura.
La pista 29 di Newark inizia a meno di 120 metri dal bordo della Turnpike. Non è sempre in uso, ma quando le condizioni del vento lo richiedono può concentrare numerosi atterraggi, con gli aerei che transitano a bassa quota sopra l’autostrada. Al.Rin.

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