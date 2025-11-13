15.8 C
Pordenone
giovedì , 13 Novembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Pordenone mappa i locali sfitti: al via il censimento del Comune

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Un censimento dei locali sfitti per conoscere davvero lo stato del commercio cittadino: è il nuovo progetto lanciato dal Comune di Pordenone, su iniziativa dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

L’obiettivo è creare una mappa digitale e georeferenziata delle vetrine chiuse, non solo nel centro storico ma anche nei quartieri, per individuare le aree più fragili e le tipologie di attività mancanti.

Il lavoro, affidato a Gsm, sarà completato in circa due settimane e servirà come base per i prossimi bandi e interventi di riqualificazione.

Tra le azioni previste anche il miglioramento estetico delle vetrine vuote, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura: alcune potranno ospitare esposizioni temporanee o installazioni artistiche.

«Il decoro è un impegno condiviso – spiega Badanai Scalzotto –. Il Comune farà la sua parte, ma chiediamo collaborazione anche a commercianti e associazioni di categoria. Solo insieme possiamo mantenere viva la città».

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Marilena Brunetti, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Enrico Sgariboldi, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.