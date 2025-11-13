Pordenone mappa i locali sfitti: al via il censimento del Comune

PORDENONE – Un censimento dei locali sfitti per conoscere davvero lo stato del commercio cittadino: è il nuovo progetto lanciato dal Comune di Pordenone, su iniziativa dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto.

L’obiettivo è creare una mappa digitale e georeferenziata delle vetrine chiuse, non solo nel centro storico ma anche nei quartieri, per individuare le aree più fragili e le tipologie di attività mancanti.

Il lavoro, affidato a Gsm, sarà completato in circa due settimane e servirà come base per i prossimi bandi e interventi di riqualificazione.

Tra le azioni previste anche il miglioramento estetico delle vetrine vuote, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura: alcune potranno ospitare esposizioni temporanee o installazioni artistiche.

«Il decoro è un impegno condiviso – spiega Badanai Scalzotto –. Il Comune farà la sua parte, ma chiediamo collaborazione anche a commercianti e associazioni di categoria. Solo insieme possiamo mantenere viva la città».