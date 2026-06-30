Pordenone rende omaggio alla Libreria Al Segno: 48 anni di libri, cultura e comunità

PORDENONE – Quarantotto anni di storia, migliaia di lettori accompagnati e un passaggio di testimone che guarda al futuro senza dimenticare le radici. Il Comune di Pordenone ha voluto rendere omaggio alla Libreria Al Segno, storica realtà cittadina, consegnando una targa di riconoscimento al fondatore Mauro Danelli, protagonista di quasi mezzo secolo di vita culturale del territorio.

La cerimonia si è svolta questa mattina alla presenza del sindaco Alessandro Basso e dell’assessore al Commercio Emilio Badanai Scalzotto, che hanno consegnato il riconoscimento a Danelli per il contributo offerto alla crescita culturale della città.

Fondata nel 1978, la Libreria Al Segno è diventata negli anni un punto di riferimento per generazioni di lettori, insegnanti, studenti e famiglie. Da un unico negozio è cresciuta fino a contare cinque punti vendita, due dei quali a Pordenone e gli altri nei comuni limitrofi, consolidando un ruolo che va ben oltre quello di una semplice attività commerciale.

Il riconoscimento arriva in un momento particolarmente significativo per la storia della libreria. Dopo averla guidata per 48 anni, Mauro Danelli ha infatti deciso di cedere l’attività, scegliendo però di accompagnare personalmente la nuova proprietà durante la fase di transizione. Rimarrà infatti al fianco dei nuovi titolari fino a gennaio 2027, mettendo a disposizione l’esperienza maturata in quasi mezzo secolo di lavoro e garantendo continuità a un patrimonio di relazioni, competenze e passione.

«Ci sono attività che non sono semplicemente esercizi commerciali, ma luoghi che diventano parte della memoria e dell’anima di una città. La Libreria Al Segno è una di queste», ha dichiarato il sindaco Alessandro Basso. «Da quasi mezzo secolo accompagna la crescita culturale della nostra comunità, creando occasioni di incontro, confronto e scoperta attraverso i libri. Con questa targa vogliamo esprimere il grazie della città a Mauro Danelli e a tutti coloro che hanno reso Al Segno un presidio culturale capace di attraversare il tempo senza perdere la propria identità. La scelta di accompagnare personalmente questa fase di transizione testimonia ancora una volta il profondo legame con la sua libreria e con Pordenone».

Sottolinea il valore dell’iniziativa anche l’assessore Emilio Badanai Scalzotto: «Le attività storiche rappresentano un patrimonio prezioso perché custodiscono la memoria di una comunità, ma sanno anche guardare al futuro. La Libreria Al Segno ha saputo evolversi senza rinunciare ai valori che l’hanno resa speciale: qualità, competenza e rapporto umano con i lettori. È un esempio di quel commercio che crea relazioni, diffonde cultura e contribuisce a rendere più viva la città. Il passaggio di consegne garantisce continuità a una realtà che è parte dell’identità commerciale e culturale di Pordenone».

La consegna della targa ha rappresentato così il riconoscimento a una storia imprenditoriale lunga quasi mezzo secolo, ma soprattutto a un luogo che, attraverso i libri, ha saputo costruire legami, promuovere cultura e accompagnare la crescita della comunità pordenonese. Un patrimonio che, con il passaggio di testimone, è ora pronto a proseguire il proprio cammino.