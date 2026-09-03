Sbaracco, sabato 5 settembre commercio torna protagonista

PORDENONE – Sabato 5 settembre torna lo Sbaracco, l’appuntamento che sancisce a livello regionale la chiusura dei saldi di fine stagione e che trasforma per una giornata i centri commerciali naturali delle città in un vero e proprio “outlet naturale” a cielo aperto.

Anche a Pordenone i negozi aderenti proporranno durante il normale orario di apertura occasioni e promozioni sui prodotti di fine stagione, con la possibilità per i clienti di trovare articoli a prezzi particolarmente convenienti. Ma lo Sbaracco non è soltanto l’ultima occasione per acquistare i prodotti dei saldi: nei negozi sarà infatti già possibile vedere e acquistare anche le prime novità delle collezioni autunno-inverno, in un passaggio ideale tra la stagione che si conclude e quella che sta iniziando.

«Lo Sbaracco rappresenta un appuntamento importante per le nostre imprese e per le nostre città – sottolinea Federico Ingargiola, presidente di Sviluppo e Territorio, organismo del sistema Confcommercio, – perché permette ai negozi di vivere un’ultima giornata dedicata alle opportunità di fine stagione, ma soprattutto consente di riportare attenzione e movimento nei centri cittadini. Il valore di questa iniziativa va infatti oltre la singola vendita: quando le persone scelgono di frequentare i nostri centri storici per fare acquisti, incontrarsi e vivere la città, contribuiscono a mantenere vivo il tessuto commerciale e, con esso, anche il tessuto sociale dei nostri territori».

«Il commercio di vicinato – prosegue Ingargiola – continua a rappresentare un elemento fondamentale dell’identità delle nostre città. Lo Sbaracco mette insieme due esigenze: da una parte quella delle imprese di valorizzare le rimanenze di stagione con proposte particolarmente vantaggiose, dall’altra quella dei consumatori di trovare occasioni interessanti direttamente nei negozi. E c’è un ulteriore elemento positivo: accanto alle ultime occasioni dei saldi, i commercianti possono già presentare le nuove collezioni, dando così il via alla nuova stagione commerciale. È un modo concreto per invitare le persone a tornare nei negozi e a scoprire ciò che il commercio locale è in grado di offrire».

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche l’assessore al Commercio di Pordenone, Emilio Badanai: «Lo Sbaracco è un’iniziativa che condividiamo con convinzione perché contribuisce a rendere il centro cittadino più vivo, attrattivo e partecipato. Il commercio, oggi, non è soltanto un’attività economica.

I negozi non sono semplicemente luoghi in cui si acquistano e si vendono prodotti: le vetrine, i nostri esercizi e soprattutto le persone che ci lavorano ogni giorno, sono parte integrante della città e contribuiscono a definirne l’identità.

Iniziative come lo Sbaracco aiutano ad aumentare le occasioni in cui le persone si incontrano, si relazionano, vivono esperienze ed emozioni. Ed e’ proprio in questa dimensione che il commercio svolge una funzione che riteniamo fondamentale: una funzione economica, naturalmente, ma anche una funzione sociale, di animazione urbana che produce inevitabilmente ricadute positive sull’ economia locale.

Per questo considero lo Sbaracco pienamente rappresentativo dell’idea del commercio che vogliamo per Pordenone e desidero ringraziare vivamente Sviluppo e Territorio, nella persona di Federico Ingargiola per il grande lavoro svolto insieme ai suoi collaboratori nella realizzazione di questo progetto a cadenza annuale che dimostra ancora una volta di essere un’iniziativa apprezzata e amata dalla nostra citta’».