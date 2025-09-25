16.6 C
Pordenone
giovedì , 25 Settembre 2025
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Smartars porta arte e tecnologia nella Vetrina Pn With Love

EVIDENZAPordenone
Aggiornato:
Redazione Pordenone
By Redazione Pordenone

PORDENONE – Dal 26 settembre al 28 ottobre, la Vetrina di Pordenone With Love in corso Vittorio Emanuele II ospiterà Smartars SNC, startup nata nel 2023 dall’esperienza dell’artigianato di Murano e dalla creatività del Made in Italy.

L’iniziativa, promossa da TEF – società consortile della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, prosegue nel valorizzare le imprese innovative del territorio, tra tradizione e nuove tecnologie.

Smartars realizza oggetti di uso quotidiano che integrano materiali artistici italiani – dai mosaici friulani alle murrine, dal legno alla pelle – con tecnologia contactless NFC. Accessori interattivi che diventano terminali digitali: basta avvicinare lo smartphone per accedere a un sito, a un video o a un biglietto da visita digitale, con contenuti aggiornabili in tempo reale.

«Non vendiamo semplicemente oggetti, ma creiamo connessioni ed esperienze – afferma l’azienda –. Ogni nostro prodotto è un ponte tra il mondo fisico e quello digitale, tra l’arte italiana e il futuro della comunicazione. Crediamo in un’Italia che sa innovare senza dimenticare la propria identità».

La Vetrina sarà aperta dal martedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; la domenica, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Paola Dalle Molle, Piergiorgo Grizzo, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia e Gianni Pertegato.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.