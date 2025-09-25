Smartars porta arte e tecnologia nella Vetrina Pn With Love

PORDENONE – Dal 26 settembre al 28 ottobre, la Vetrina di Pordenone With Love in corso Vittorio Emanuele II ospiterà Smartars SNC, startup nata nel 2023 dall’esperienza dell’artigianato di Murano e dalla creatività del Made in Italy.

L’iniziativa, promossa da TEF – società consortile della Camera di Commercio di Pordenone-Udine, prosegue nel valorizzare le imprese innovative del territorio, tra tradizione e nuove tecnologie.

Smartars realizza oggetti di uso quotidiano che integrano materiali artistici italiani – dai mosaici friulani alle murrine, dal legno alla pelle – con tecnologia contactless NFC. Accessori interattivi che diventano terminali digitali: basta avvicinare lo smartphone per accedere a un sito, a un video o a un biglietto da visita digitale, con contenuti aggiornabili in tempo reale.

«Non vendiamo semplicemente oggetti, ma creiamo connessioni ed esperienze – afferma l’azienda –. Ogni nostro prodotto è un ponte tra il mondo fisico e quello digitale, tra l’arte italiana e il futuro della comunicazione. Crediamo in un’Italia che sa innovare senza dimenticare la propria identità».

La Vetrina sarà aperta dal martedì al sabato, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30; la domenica, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30.