Supernova Index 2025: la pordenonese Modic è tra le migliori agenzie digitali italiane

RONCADE (TV) – Modic, la digital agency Google Partner specializzata in digital advertising, SEO, web analytics e CRO, con sede a Porcia (Pordenone), è tra le 3 agenzie premiate dal Supernova Index 2025!

wethod ha presentato la quarta edizione del Supernova Agencies, l’evento che ogni anno riunisce oltre 500 professionisti tra manager, creativi e innovatori dei mondi comunicazione, marketing e tecnologia digitale. Durante l’edizione 2025, ospitata presso H-FARM (Roncade, TV), è stato annunciato il Premio Supernova Index, l’indice che analizza il posizionamento delle agenzie digitali italiane valutando cultura aziendale, qualità del lavoro, sostenibilità e soddisfazione di clienti e collaboratori.

“È un premio che ci onora molto, soprattutto perché molto peso nella valutazione è dato dai feedback di clienti e collaboratori. Il nostro ringraziamento quindi va a loro, ma anche ai tanti colleghi di altre agenzie che ci hanno fatto da mentori in questi primi anni di attività e che ci hanno dato e continuano a darci fiducia nei progetti che abbiamo in comune. È anche grazie ai loro stimoli, al loro esempio e al desiderio di essere alla loro altezza che oggi siamo qui” – dichiarano i Founder di Modic Francesca Poles, SEO e Digital Strategist, e Davide Serafini, Data Analyst e Solution Architect.

Le altre due agenzie premiate sono:

Flatmates, Milano: content creator agency nata nel 2021 per creare contenuti a prova di internet, collaborando con i migliori influencer e creator italiani. Dal 2024 è partecipata da Cosmico, acceleratore di talenti che connette i professionisti digitali con le aziende.

Digital Angels, Roma e Milano: agenzia di marketing fondata nel 2011, che unisce creatività, media planning e tecnologia per accompagnare brand nazionali e internazionali con strategie data-driven e soluzioni abilitate dall’AI.