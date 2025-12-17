di anni 84
Ne danno il triste annuncio
il fratello Ezio con Carla e Ivan,
Silvia con Federico, i pronipoti Enrico ed Alberto,
i parenti e gli amici tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 17 dicembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale dei Ss. Ilario e Taziano,
ove la cara Maria giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Martedì alle ore 19.15 si reciterà il S. Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
