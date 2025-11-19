ADAMI EMMA

anni 80
Ne danno il triste annuncio
le figlie Anna con Edoardo e Giulia con Valerio,
il nipotino Leonardo, la sorella Irene con Carlo,
le nipoti Loredana ed Elena.
I funerali avranno luogo giovedì 20 novembre
alle ore 15.00, in Duomo a Tarcento.
Il Santo Rosario verrà recitato mercoledì 19 novembre
alle ore 19.00, in Duomo.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Tarcento.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
