di anni 87
Gruaro, 9 novembre 1938
Spilimbergo, Lunedì dell’Angelo, 6 aprile 2026
Ne danno il triste annuncio:
i figli Angelo e Sabrina con le loro famiglie
e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 11 aprile
alle ore 15.00 nel Duomo di Cordovado,
ove la cara Adriana giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il locale cimitero.
Venerdì alle ore 20.00 si reciterà il Santo Rosario in chiesa.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Adriana Ius . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo