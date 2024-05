Alberto Scerbo

Ne danno il triste annuncio: la moglie Virna, la sorella Giusy, la nipote Laura, i cognati, gli altri nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 16 maggio alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo a Roveredo in Piano, ove Alberto giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la cremazione.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 15 maggio alle ore 18,30 nella Chiesa medesima.

Non fiori ma eventuali offerte per il C.R.O. di Aviano e per l’Associazione “Il Gabbiano” Amici dell’Hospice di S. Vito al Tagliamento.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia

