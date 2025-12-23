Aldo Boato

di anni 74
__________
Ne danno il triste annuncio la moglie Silvia con Diana, Ivan e Monica,
la sorella Adelina, i nipoti Paolo, Donatella ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 22 dicembre 2025
__________
I funerali avranno luogo mercoledì 24 c.m. alle ore 11.00
nel Duomo di San Vito al Tagliamento.
La cara salma giungerà dall’Ospedale Civile di Pordenone
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Martedì 23 c.m. alle ore 17.00 in Duomo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Aldo.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it