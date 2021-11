ALESSANDRO ARMELLIN

di 84 anni

Ne danno il triste annuncio: le figlie Alida con Gianni,Alma con Vittorio e Vania con Sandro, i nipoti, i pronipoti,la sorella e parenti tutti.

Le esequie religiose si svolgeranno Mercoledì 1° Dicembre

alle ore 15:00 nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo

dalla camera mortuaria del cimitero di Pasiano.

Dopo la cerimonia il caro Alessandro

proseguirà per la cremazione.

Martedì sera alle ore 20:00 in chiesa,

verrà recitato il Santo Rosario.

La famiglia ringrazia in modo particolare,

il dottor Gionata Pessa, tutto il personale del Distretto

Sanitario di Pasiano, in particolare la signora Marcella

per le cure prestate e a quanti vorranno onorare la sua memoria.