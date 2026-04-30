Flottilla, veneti arrestati dagli israeliani

VENETO – Ci sono anche una giovane padovana, una trevigiana e un trevigiano tra gli attivisti della Global Sumud Flotilla finita al centro di tensioni internazionali nelle ultime ore.

Uno è la padovana Anna Ghedina, studentessa di 21 anni e attivista del centro sociale Pedro, da anni impegnata nelle mobilitazioni cittadine e nazionali e rappresentante studentesca.

Il, secondo, è il trevigiano è Luca Cuzzato, 23 anni, di Ponzano, attivista centro sociale Django.

Il terzo veneto è Beatrice Lio, attivista del coordinamento delle Thousands Madleens, marittima, nativa calabrese ma da anni residente a Motta di Livenza. Lio fu fermata giá lo scorso ottobre e tenuta prigioniera per cinque giorni soffrendo la fame e la sete prima di essere liberata a rimpatriata in Italia (nella foto).

Secondo quanto riferito dagli amici di Ghedina, da ieri si sarebbero interrotti i contatti con la giovane alimentando preoccupazione tra chi la conosce. La situazione resta incerta e frammentaria, mentre si susseguono notizie sulle operazioni in mare che avrebbero coinvolto l’imbarcazione su cui si trovava. La Farnesina è in contatto con le autorità israeliane per le operazioni di rientro in Italia di tutti i 22 italiani arrestati nella notte al largo di Creta a oltre mille chilometri dalle coste israeliane.

Al.Rin.

Notizia in aggiornamento