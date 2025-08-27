di anni 76
Ne danno l’annuncio: la moglie,
la figlia Martina con Alessandro e il nipote Marco,
la cognata Antonietta, il cognato Giuseppe e il nipote Mario.
Sarà dato l’ultimo saluto al caro Alvaro
Sabato 23 Agosto alle ore 11:00,
presso la Casa Funeraria “San Marco”,
in Vial Rotto 16 a Pordenone.
Al termine il caro Alvaro proseguirà per la cremazione.
La famiglia sentitamente ringrazia.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Alvaro Truccolo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo