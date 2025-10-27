Amelia Marconato in Bravin

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il marito Mario,
i figli Giorgio e Gabriele, le nuore,
i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 29 ottobre alle ore 15.00
nella Chiesa Arcipretale di San Quirino,
ove la cara Amelia giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
di Vial Rotto, 16 a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì alle ore 18.30 in Chiesa.
Dopo la cerimonia funebre si proseguirà per la cremazione.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Amelia Marconato .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo