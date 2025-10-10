di anni 94
Ne danno il triste annuncio:
i figli Carlo e Dennis, le nuore, i nipoti,
la compagna Adriana con i figli Claudia e Stefano e le loro famiglie.
I funerali avranno luogo sabato 11 ottobre
alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Zoppola.
Il caro Angelo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone ove sarà possibile salutarlo dalle ore 9.00 alle ore 14.15 di sabato.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’Hospice di San Vito al Tagliamento.
Venerdì alle ore 19.15 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Angelo Pellarin .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo