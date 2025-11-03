Angelo Rosalen

di anni 83
Ne danno il triste annuncio:
la moglie Daniela, i figli Marika con Stefano e Alessandro con Monica,
i nipoti Francesco, Leonardo, Samuele, Adele e Matilde,
le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Martedì 4 Novembre
alle ore 15:00 nella chiesa Parrocchiale di Cecchini,
giungendo dalla Casa Funeraria “San Marco”
in Vial Rotto 16, a Pordenone.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Cecchini.
Lunedì sera alle ore 19:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia unita ringrazia sin d’ora,
quanti vorranno onorarne la memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Angelo Rosolen .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo