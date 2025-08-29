25.3 C
ANNA MARZINOTTO ved. MARTIGNAGO

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 85

Ne danno il triste annuncio

i figli Rita con Michele e Gianfranco con Emanuela,

i nipoti Cristina e Stefano con Fiorella, la pronipote Lucia,

la sorella Maria Luigia, il cognato ed i parenti tutti.

 

I funerali avranno luogo sabato 30 agosto alle ore 15.00,

nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove

la cara Anna giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto n. 16, a Pordenone.

 

Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 29 agosto

alle ore 19.15, nella chiesa stessa.

 

Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.

 

La famiglia della defunta

sentitamente ringrazia.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Anna Marzinotto. Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

 

