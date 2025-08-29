ANNA MARZINOTTO ved. MARTIGNAGO

di anni 85
Ne danno il triste annuncio
i figli Rita con Michele e Gianfranco con Emanuela,
i nipoti Cristina e Stefano con Fiorella, la pronipote Lucia,
la sorella Maria Luigia, il cognato ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo sabato 30 agosto alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore, ove
la cara Anna giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato venerdì 29 agosto
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Seguirà l’inumazione nel cimitero di Cordenons.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
