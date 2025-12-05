Annamaria Marin

di anni 58
__________
Ne danno il triste annuncio il fratello Fabio,
le zie, i cugini ed i parenti tutti.
San Lorenzo di Arzene, 4 dicembre 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 6 c.m. alle ore 11.00
nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Arzene.
La cara salma giungerà dall’Ospedale Civile di Pordenone
e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.
Venerdì 5 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a San Lorenzo
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Annamaria.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
