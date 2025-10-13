Antonia Pol Bodetto ved. Ciuccarelli

di anni 92
Ne danno il triste annuncio il cognato Giorgio,
i nipoti Carlo, Paola, Patrizia, Emanuela, Alberto ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 11 ottobre 2025
__________
La benedizione si terrà in forma strettamente privata
martedì 14 c.m. alle ore 11.00
presso l’obitorio dell’ospedale di San Vito.
Seguirà la cremazione.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti vorranno onorarne la memoria.
Un particolare ringraziamento alla signora Valentina
per l’amorevole assistenza prestata.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it