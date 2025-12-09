Antonia Steffenello (Bruna) ved. Polato

di anni 88
Ne danno il triste annuncio i figli Danilo e Giorgio,
le nuore Rita e Daniela, gli adorati nipoti Marco, Ilenia,
Alessia e Alessandro, i pronipoti, la sorella Maria ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 10 dicembre alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore,
ove la cara Bruna giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 9 dicembre
alle ore 19.15, nella chiesa stessa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma offerte da devolvere al CRO di Aviano.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
