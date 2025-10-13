Antonietta Fontanel in Cappellina

di anni 88
__________
Ne danno il triste annuncio il marito Paolo,
la figlia Liliana, il genero Flavio, la sorella Rina,
i nipoti ed i parenti tutti.
San Vito al Tagliamento, 13 ottobre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 16 c.m. alle ore 15.30
nel Santuario di Madonna di Rosa, ove la cara salma
giungerà dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 15 c.m. alle ore 19.00 in Santuario
sarà recitato il S. Rosario in suffragio della cara Antonietta.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
