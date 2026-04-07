Antonina De Santa ved. Zuccato

di anni 87
Ne danno il triste annuncio la figlia Marisa,
i fratelli, le sorelle, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 7 aprile
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Pescincanna,
ove la cara Antonina giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Bannia.
Lunedì alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno
onorarne la cara memoria.
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