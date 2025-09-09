Antonio Falcomer (Nino)

di anni 90
di anni 90
__________
Ne danno il triste annuncio le figlie Flavia e Gloria,
i generi Eraldo e Danilo, le nipoti Anna, Irene e Matilde,
la sorella, il cognato, la cognata, i nipoti ed i parenti tutti.
Prodolone di San Vito al Tagliamento, 8 settembre 2025
__________
I funerali avranno luogo giovedì 11 c.m. alle ore 15.30
nella chiesa parrocchiale di Prodolone, ove la cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento.
Seguirà la sepoltura nel locale cimitero.
Mercoledì 10 c.m. alle ore 19.00 in chiesa a Prodolone
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Nino.
__________
Riconoscenti, si ringraziano quanti
vorranno onorarne la memoria.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro sito www.onoranzefunebrimedea.it