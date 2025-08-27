24.4 C
Asteria Battistel ved. Brisotto ( Steria )

di anni 102

Ne danno il triste annuncio i figli, le figlie, i generi, la nuora, i nipoti, i pronipoti ed i parenti tutti.

I funerali avranno luogo Giovedì 28 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Basedo.

La cara Steria giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N° 16 a Pordenone.

 

Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.

Al termine si proseguirà per il cimitero di Villotta – Basedo.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Asteria Battistel    .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

