Bevilacqua Cesare Antonio

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli Maurizio e Giampietro,
la nuora Liliana, il nipote Cesare e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo giovedì 18 dicembre
alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Cimpello
ove il caro Cesare giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Cimpello.
Mercoledì alle ore 19.00nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Cesare Antonio Bevilacqua .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo