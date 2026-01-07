Bianchet Augusta Maria in De Franceschi

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il marito Narciso,
i figli Roberto, Lucio, Olivo, Valter e Fabio, le nuore,
i nipoti Johnny, Elisabetta, Alessia, Celeste, Deborah e Alex,
i pronipoti Lorenzo, Emma, Samuele, Gloria, Alessandro e Chiara,
la sorella ed i fratelli.
I funerali avranno luogo mercoledì 7 gennaio alle ore 15.00,
nella chiesa parrocchiale di Santa Giovanna d’Arco, ove
la cara Augusta Maria giungerà dalla Casa Funeraria
San Marco di vial Rotto n. 16, a Pordenone.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 6 gennaio,
alle ore 19.30, in chiesa.
Dopo il rito funebre si proseguirà per la cremazione.
La famiglia della defunta
sentitamente ringrazia.
