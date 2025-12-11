Bottos Amalia

di anni 93
Ne danno il triste annuncio:
i figli, le nuore, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 12 dicembre
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Pescincanna
ove la cara Amalia giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Giovedì alle ore 20.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio