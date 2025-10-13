Bruna Coss ved. De Cecco

di anni 89
Ne danno il triste annuncio il figlio, i nipoti, gli amici ed i parenti tutti.
I funerali si terranno Lunedì 13 alle ore 15.30 nella chiesa parrocchiale di Fagnigola ove la cara Bruna giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Bruna verrà ricordata in modo particolare Domenica mattina durante la S.Messo delle 10.45 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Bruna Coss .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo