Burel Pietro

di anni 93
Ne danno il triste annuncio:
le figlie Marinella, Gabriella, Rita e Silvia, il genero Mario,
le nipoti Chiara ed Elena, le cognate, i nipoti, la consuocera e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo lunedì 12 gennaio
alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove il caro Pietro giungerà dal locale cimitero.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Zoppola.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute
al “Progetto Area Giovani” del C.R.O. di Aviano.
Domenica alle ore 19.00 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
