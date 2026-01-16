Burella Olindo (Lindo)

di anni 89
Na danno il triste annuncio la moglie Claudia, il figlio Walter, il genero Roberto, il nipote Gabriele con Irma, la sorella, i cognati, le cognate, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Lunedì 19 alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Azzano Decimo ove il caro Lindo giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Olindo verrà ricordato in modo particolare durante la S.Messa di Domenica sera alle ore 18.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per il cimitero di Azzano Decimo.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Burella Olindo .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo