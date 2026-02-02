Carmelo Intelisano

Ne danno il triste annuncio: la moglie Ornella, la figlia Silvia, il nipote Gabriele, i cognati, le cognate e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo mercoledì 4 febbraio alle ore 15,00 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, ove Carmelo giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 a Pordenone.
Seguirà la tumulazione nel cimitero di Vallenoncello.
Il Santo Rosario verrà recitato martedì 3 febbraio alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.
È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia tramite il sito http://www.prosdocimomario.it/it/necrologi