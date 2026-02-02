Carmelo Intelisano

7.9 C
Pordenone
lunedì , 2 Febbraio 2026
Necrologi
Flavio
Ne danno il triste annuncio: la moglie Ornella, la figlia Silvia, il nipote Gabriele, i cognati, le cognate e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo mercoledì 4 febbraio alle ore 15,00 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie, ove Carmelo giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home di vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la tumulazione nel cimitero di Vallenoncello.

Il Santo Rosario verrà recitato martedì 3 febbraio alle ore 19,00 nella Chiesa medesima.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia tramite il sito http://www.prosdocimomario.it/it/necrologi

 

