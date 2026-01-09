Casula Giancarlo

di anni 82
Lo ricordano la moglie Tea,
i figli Marco, Irma, Francesco, Giorgio e Claudia e i famigliari tutti.
Lo saluteremo venerdì 9 gennaio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove Giancarlo giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’AIL
(Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma)
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria;
un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico dei reparti di Ematologia,
Day-Hospital e Neurologia di Pordenone e di Medicina di San Vito al Tagliamento.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Giancarlo Casula .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo