Casula Giancarlo

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

di anni 82

Lo ricordano la moglie Tea,

i figli Marco, Irma, Francesco, Giorgio e Claudia e i famigliari tutti.

 

Lo saluteremo venerdì 9 gennaio

alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia

ove Giancarlo giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto, 16 a Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.

 

Non fiori, eventuali offerte saranno devolute all’AIL

(Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma)

 

Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.

 

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria;

un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico dei reparti di Ematologia,

Day-Hospital e Neurologia di Pordenone e di Medicina di San Vito al Tagliamento.

Si ringrazia sin d'ora quanti vorranno onorarne la memoria;

un particolare ringraziamento al personale medico e paramedico dei reparti di Ematologia,

Day-Hospital e Neurologia di Pordenone e di Medicina di San Vito al Tagliamento.

