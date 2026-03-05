Celso Basso

di anni 88
Ne danno il triste annuncio la moglie Renata,
i figli Roberto e Manuela con le loro famiglie, i nipoti Alessandro e Antonio,
Antonella e Roberto con le loro famiglie e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 6 marzo
alle ore 10.00 nella chiesa parrocchiale di Fiume Veneto
ove il caro Celso giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Fiume Veneto.
Giovedì alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
