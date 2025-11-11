di anni 83
Lo annunciano con dolore la moglie Pia, le figlie Sonia con Sandro, Alessandra con Michele,
i nipoti Giorgia, Tommaso e Nicola, il fratello, le cognate, i cognati,
i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Giovedì 23 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Praturlone
ove il caro Cesare giungerà dalla cappella del cimitero di Azzano Decimo.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.30 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma eventuali offerte da devolvere all’ Hospice Via di Natale di Aviano.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Cesare Trevisan .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo