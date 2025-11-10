Cesarina Marson ved. Brusadin

di anni 91

Ne danno il triste annuncio i figli Stefano e Andrea,

le nuore Silvia e Dania, le nipoti Lisa, Vanessa ed Elena,

le pronipoti Giada e Adele, il fratello Gianni e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo giovedì 13 novembre

alle ore 10.30 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie

ove la cara Cesarina giungerà dalla Casa funeraria San Marco

di vial Rotto, 16 a Pordenone.

Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.

Martedì alle ore 19.00 in Santuario si reciterà il S. Rosario.

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.

