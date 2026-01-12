Cesco Mario

di anni 90
Ne danno il triste annuncio i figli Giovanni e Fabio,
la nuora, il nipote Alex con Sofia e Ian, la sorella ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 13 gennaio
alle ore 15.00 nella chiesa arcipretale di Zoppola
ove il caro Mario giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Lunedì alle ore 19.15 nella chiesa arcipretale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Mario Cesco .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo