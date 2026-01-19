Corai Anila ved. Pitton

di anni 68
Ne danno il triste annuncio il figlio Pierandrea con Laura,
la mamma Renata, la sorella Ketty, il cognato Denis,
i parenti tutti e la signora Adriana.
I funerali si svolgeranno mercoledì 21 gennaio alle ore 15:00
nella chiesa Evangelica Battista di viale Grigoletti, 5
ove la cara Anila giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di Pordenone sita in vial Rotto, 16.
Al termine della celebrazione si proseguirà per la cremazione.
Non fiori, ma opere di bene.
Si ringrazia sin d’ora quanti
vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio