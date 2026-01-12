Coser Anna ved. Pezzutti

di anni 85
Ne danno il triste annuncio i figli Paolo con Irene, Stefano con Nataly, Sara con Ivan,
i nipoti Andrea, Luca, Gaia, Giulia, Greta ed Amy, il fratello, la sorella, la cognata, il cognato ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Giovedì 15 alle ore 14.30 nella chiesa arcipretale di Azzano Decimo ova la cara Anna Giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mercoledì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Anna Coser .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo