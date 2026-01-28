Da Riol Maria Luisa in Bettin

di anni 71
Ne danno il triste annuncio:
il marito Claudio, il figlio Giuseppe uniti ai parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Giovedì 29 Gennaio alle ore 15:oo
nella chiesa Parrocchiale di Tiezzo, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto 16, a Pordenone.
A cerimonia terminata la cara Maria Luisa
troverà sepoltura nel cimitero di Tiezzo.
Mercoledì sera alle ore 18:30 in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
La famiglia ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la memoria.
