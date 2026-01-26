Dainese Pier Giorgio

Ne danno il triste annuncio la moglie, i figli,
la nuora, l’adorato nipote Mattia, la sorella,
i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo martedì 27 gennaio
alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Bannia
ove il caro Pier Giorgio giungerà dalla Casa funeraria San Marco
di vial Rotto, 16 a Pordenone.
Al termine della celebrazione si proseguirà per il cimitero di Bannia.
Questa sera alle ore 19.00 nella chiesa parrocchiale si reciterà il S. Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Pier Giorgio Dainese Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo