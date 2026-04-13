di anni 62
Ne danno il triste annuncio: la moglie Esmeralda,
i figli Alessandra con Luca e Samuele con Sofia, i nipotini Ginevra e Giacomo,
il fratello, la sorella, i cognati, le cognate e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno Lunedì 13 Aprile alle ore 15:30
nella chiesa Arcipretale di Pasiano, giungendo
dalla Casa Funeraria “San Marco” in Vial Rotto n° 16 a Pordenone.
Al termine della cerimonia il caro Damiano
troverà sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Domenica sera alle ore 20:oo in chiesa,
verrà recitato il Santo Rosario.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorare la sua cara memoria.
Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Damiano Spadotto . Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo