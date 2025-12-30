De Poli Franco

di anni 68
Ne danno il triste annuncio le figlie,
i figli ed i parenti tutti.
I funerali avranno luogo Venerdì 2 Gennaio alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Villotta
ove il caro Franco giungerà dalla Casa Funeraria San Marco
in Vial Rotto n. 16 a Pordenone.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma opere di bene.
I famigliari fin d’ora ringraziano
quanti vorranno partecipare alle Esequie.
