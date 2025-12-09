Del Bel Belluz Antonia ved. Gerolami

di anni 95
Ne danno il triste annuncio:
i figli Luigi con Catia, Franco con Vania e Gabriele con Sandra,
i nipoti, le nipoti e la pronipote, le sorelle e parenti tutti.
Le esequie religiose si svolgeranno Mercoledì 10 Dicembre
alle ore 10:30 nella chiesa Arcipretale di Pasiano,
giungendo dalla casa per anziani “Casa Lucia” di Pasiano.
Seguirà la sepoltura nel cimitero di Pasiano.
Martedì sera alle ore 19:30 in Chiesa, ci sarà una veglia di preghiera.
La famiglia ringrazia in modo particolare, tutto il personale di Casa Lucia,
per le amorevoli cure prestatele e quanti vorranno onorare la sua memoria.
