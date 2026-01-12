Del Ben Sante

di anni 77
Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, i figli, i nipoti ed i parenti tutti.
Le Esequie avranno luogo Mercoledì 14 alle ore 15.00 nella chiesa parrocchiale di Orcenico Inferiore ove il caro Sante giungerà dalla Casa Funeraria San Marco in Vial Rotto N°16 a Pordenone.
Sarà recitato il santo rosario Mertedì sera alle ore 19.00 nella chiesa medesima.
Dopo le Esequie si proseguirà per la cremazione.
Non fiori ma offerte da devolvere all’Area Giovani del C.R.O. di Aviano.
