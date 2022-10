Demetrio Andreosso

Ne danno il triste annuncio: la mamma Delia,

i figli Samantha e Francesco, la sorella Sonia con Giorgio,

i nipoti Chiara e Andrea e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo martedì 4 ottobre alle ore 10,00

nel Duomo Concattedrale San Marco, ove Demetrio

giungerà dalla Prosdocimo Funeral Home

di Vial Turco, 2 a Pordenone.

Seguirà la tumulazione nel cimitero urbano di Pordenone.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 3 ottobre

alle ore 18,00 nella Chiesa medesima.

NON FIORI, MA EVENTUALI OFFERTE PER

L’HOSPICE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO E PER IL CRO DI AVIANO.

