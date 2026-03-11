15 C
Pordenone
mercoledì , 11 Marzo 2026
inserisci qui le tue parole chiave...
cerca

Domenico Maccan

Necrologi
Aggiornato:
Flavio
By Flavio

Ne danno il triste annuncio: la moglie, il figlio,

la nuora, Chiara con Alberto, il fratello, la sorella,

la cognata, i nipoti e parenti tutti.

 

I funerali si svolgeranno

Giovedì 12 Marzo alle ore 15:oo

nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo

dall’abitazione in via Villotta 11.

 

Seguirà la cremazione.

 

Mercoledì sera alle ore 19.30 in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera.

 

Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorare la sua cara memoria.

 

Un grazie particolare alla dottoressa Paola Cadelli, a tutto il personale infermieristico

del Distretto Sanitario di Pasiano e Prata e Oss del Distretto del Sile.

Lascia gratuitamente un messaggio di cordoglio, cliccando alla voce “necrologi” del nostro sito www.pfasanmarco.it sarà nostra cura consegnarlo ai congiunti di Domenico Maccan     .Tutti i pensieri verranno anche stampati e consegnati ai congiunti in ricordo

 

Ultime news

Ultimi articoli

Scelti per te

Da rileggere

Chi siamo

Pordenone Oggi Quotidiano online iscritto al numero 26 del registro stampa del Tribunale di Pordenone il 19/05/2010 P.I. IT01816440935

Direttore responsabile Maurizio Pertegato [email protected]

Collaboratori: Franca Benvenuti, Stefano Boscariol, Gianna Buongiorno, Marilena Brunetti, Lorenzo Cardin, Paola Dalle Molle, Antonietta Maria Di Paola, Gianluca Dall’Agnese, Piergiorgo Grizzo, Mirco Manzon, Flavio Milani, Antonio Lodedo, Giuseppe Palomba, Alessandro Pazzaglia, Gianni Pertegato, Alessandro Rinaldini, Luca Zigiotti.

© 2021-2024 Studio Associato Comunicare in collaborazione con mediaimmagine s.r.l. FVG.news network. Tutti i diritti riservati e riproduzione riservata. Le immagini presentate, nel rispetto della proprietà intellettuale, vengono riprodotte esclusivamente per finalità di cronaca, critica e discussione ai sensi degli articoli 65 comma 2, 70 comma 1 bis e 101 comma 1 Legge 633/1941, e D.L. n. 68 del 9 aprile 2003 emanato in attuazione della direttiva 2001/29/CE. La pubblicazione di un testo in PORDENONEOGGI.it non significa necessariamente la condivisione dei contenuti in esso espressi. Gli elaborati rappresentano comunicati stampa, pareri, interpretazioni e ricostruzioni anche soggettive, nell'intento di fare informazione e di divulgare notizie di interesse pubblico. Invitiamo i lettori ad approfondire sempre l’argomento politico trattato, a consultare più fonti di riferimento e le persone citate nel testo, e lasciamo a ciascuno la libertà d’interpretazione.