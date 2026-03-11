Domenico Maccan

Ne danno il triste annuncio: la moglie, il figlio,
la nuora, Chiara con Alberto, il fratello, la sorella,
la cognata, i nipoti e parenti tutti.
I funerali si svolgeranno
Giovedì 12 Marzo alle ore 15:oo
nella chiesa Parrocchiale di Visinale, giungendo
dall’abitazione in via Villotta 11.
Seguirà la cremazione.
Mercoledì sera alle ore 19.30 in chiesa, ci sarà una veglia di preghiera.
Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorare la sua cara memoria.
Un grazie particolare alla dottoressa Paola Cadelli, a tutto il personale infermieristico
del Distretto Sanitario di Pasiano e Prata e Oss del Distretto del Sile.
