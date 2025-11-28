Domenico Paiero

di anni 61
Ne danno il triste annuncio la moglie Ada,
i figli Alessandro e Sara, la sorella Iole, la suocera Maristella,
il cognato Cristian, le zie Bianca, Regina e Rosanna con Olimpio
ed i parenti tutti.
Prodolone di San Vito al Tagliamento, 27 novembre 2025
__________
I funerali avranno luogo sabato 29 c.m. alle ore 15.00
nella chiesa parrocchiale di Prodolone. La cara salma giungerà
dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre
proseguirà per la cremazione.
Venerdì 28 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a Prodolone
sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Domenico.
Sarà possibile visitare la cara salma sabato dalle ore 9.30,
presso le celle mortuarie dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento.
__________
Riconoscenti, si ringraziano
quanti vorranno onorarne la memoria.
