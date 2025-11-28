Domenico Paiero

10.7 C
di anni 61

Ne danno il triste annuncio la moglie Ada,

i figli Alessandro e Sara, la sorella Iole, la suocera Maristella,

il cognato Cristian, le zie Bianca, Regina e Rosanna con Olimpio

ed i parenti tutti.

Prodolone di San Vito al Tagliamento, 27 novembre 2025

__________

I funerali avranno luogo sabato 29 c.m. alle ore 15.00

nella chiesa parrocchiale di Prodolone. La cara salma giungerà

dall’Ospedale Civile di San Vito al Tagliamento e dopo il rito funebre

proseguirà per la cremazione.

Venerdì 28 c.m. alle ore 18.00 in chiesa a Prodolone

sarà recitato il S. Rosario in suffragio del caro Domenico.

Sarà possibile visitare la cara salma sabato dalle ore 9.30,

presso le celle mortuarie dell’Ospedale di San Vito al Tagliamento.

 

__________

 

 

Riconoscenti, si ringraziano

quanti vorranno onorarne la memoria.

È possibile inviare un messaggio di cordoglio alla Famiglia cliccando
alla voce “necrologi” del nostro  sito www.onoranzefunebrimedea.it

